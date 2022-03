PlayStation Indies PS4 e PS5, al via la promozione con sconti fino al 75% su tantissimi titoli indie

I saldi del PlayStation Store offrono forti sconti su alcune fantastiche avventure indie. Sony ha lanciato una nuova promozione sul PlayStation Store, offrendo fino al 75% di sconto su migliaia di giochi indie su PS4 e PS5. La promozione durerà fino al 23 marzo e gli abbonati PlayStation Plus possono beneficiare di maggiori sconti su titoli indie selezionati.

Tra i giochi attualmente offerti a una tariffa ridotta su PS4 e PS5 c'è l'affascinante Kena: Bridge of Spirits, l'avventura cooperativa Haven e titoli avvincenti come Mortal Shell: Enhanced Edition. Ci sono anche super risparmi su alcuni dei più grandi giochi indie per PS4, tra cui Hollow Knight, Salt and Sanctuary e Bloodstained: Ritual of the Night.

Abbiamo citato solo una manciata di giochi in offerta, visto che sono un totale di 1574. Se siete curiosi e volete sapere se il gioco che state puntando da tempo è finalmente in offerta, allora cliccate qui.

