PlayStation e gli inizi di Jim Ryan tra uffici in tutta Europa e mobili IKEA da montare

Ebbene sì, anche il boss di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dovuto fare qualcosa in passato che raramente rientra nella descrizione di un dirigente di una società.

In un'intervista con Gamesindustry.biz, Ryan ha parlato della sua carriera. Durante la discussione, gli è stato chiesto dei suoi primi giorni con l'azienda e cosa ha fatto per PlayStation all'epoca.

Ryan è entrato a far parte dell'azienda nel 1994, poco prima del lancio della prima PlayStation. A quel tempo, gli fu affidato il compito di creare società PlayStation in Europa. I suoi compiti includevano la ricerca di spazi per uffici nell'Europa continentale, l'assunzione di nuove reclute e l'organizzazione della distribuzione, tra le altre cose. Questo incarico è durato alcuni anni e in quel periodo Ryan ha messo le radici di PlayStation in Germania, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Austria e Scandinavia.

Mentre questo lungo processo richiedeva ovviamente un approccio pratico, Ryan ha raccontato un aneddoto di un tempo in cui avrebbe dovuto letteralmente "usare le mani" per aprire un ufficio a Francoforte. "Ho preso in affitto un ufficio a Francoforte e ci siamo resi conto che non c'erano né scrivanie né sedie lì dentro", ha detto. "Quindi non c'erano molti soldi a quel tempo perché non avevamo venduto nulla. Quindi non c'erano contanti. Così siamo finiti per andare all'Ikea ​​e comprare le scrivanie, e dopo abbiamo cercato di capire se potevamo pagare qualcuno per assemblarle, o se avremmo dovuto farlo da soli".

Sebbene Ryan non fosse contrario all'idea di farlo da solo, alla fine è riuscito a trovare i fondi per far sistemare a qualcun altro le scrivanie per l'ufficio. Quelle scrivanie apparentemente hanno servito l'ufficio di Francoforte per un certo numero di anni e hanno fatto di Ryan un fan di Ikea: "Ikea, lo consiglierei a chiunque".

