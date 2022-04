PlayStation e Konami: assurde minacce di morte allo sviluppatore che ha parlato della possibile acquisizione

Nella giornata di ieri, Gavin Stevens, co-proprietario di Team Blur Games, ha suggerito che potrebbe nascere una collaborazione tra PlayStation e Konami, che potrebbe portare lo studio nella famiglia dei PlayStation Studios. Tuttavia, lo sviluppatore ha anche detto che un eventuale accordo potrebbe tradursi nell'acquisizione dell'IP di Metal Gear Solid.

Ebbene, i post dello sviluppatore, in cui ipotizzava le conseguenze dell'eventuale accordo, hanno scatenato alcuni utenti che sono arrivati a minacciare di morte Gavin Stevens.

Lo sviluppatore scrive su Twitter: "ok, questo non è il tipo di cosa che farei, ma sto eliminando i post su Konami. Di solito non eliminerei MAI un post quando "sbagliato", tuttavia in questo caso è un'eccezione e lasciate che vi spieghi perché..."

"Nelle ultime 24 ore non ho subito altro che abusi. Ho ricevuto diverse minacce di morte. Una persona mi ha inviato le foto di bambini morti, dicendomi che sarebbe successo a mia figlia. Ho ricevuto più tentativi di hacking sui miei social media".

Over the last barely 24 hours, I've had nothing but abuse. I've had multiple death threats. I've had one person send me pictures of DEAD CHILDREN, telling me it would happen to my daughter for being wrong. I've had multiple hack attempts at my social media. Oh, it goes on. — Gavin Stevens (@GTS_Tweets) March 31, 2022

Su vari siti e forum Gavin Stevens e la sua famiglia sono stati pesantemente attaccati e, questo, perché lo sviluppatore non ha specificato che si trattava solamente delle sue opinioni personali riguardo un eventuale accordo tra PlayStatione Konami.

