PlayStation: 22 giochi del 2022 imperdibili su PS5 e PS4

Il 2022 si configura come l'anno della riscossa, anche se, nonostante rinvii e disattese, il 2021 non è stato poi così male. Vista l'annata che ci si prospetta, Sony ha stilato una lunga lista di 22 titoli che dovremmo tenere d'occhio nel corso del 2022 e ovviamente, molte sono esclusive PlayStation.

In lista troviamo infatti Gran Turismo 7 in arrivo il 4 marzo, Horizon Forbidden West in arrivo il 18 febbraio e God of War Ragnarok ancora senza data, ma oltre questi, non poteva certo mancare Elden Ring. In lista troviamo anche titoli di cui sappiamo ancora poco, come Stray o The Lord of the Rings: Gollum, ma potete vedere l'intera lista proprio qui sotto:

Horizon Forbidden West

Uncharted - Raccolta L'Eredità dei Ladri

Elden Ring

Dying Light 2: Stay Human

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Gotham Knights

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

GhostWire: Tokyo

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Suicide Squad: Kill the Justice League

Stray

OlliOlli World

Salt ad Sacrifice

Little Devil Inside

Sifu

Oxenfree II: Lost Signals

Tchia

Babylon's Fall

Forspoken

The Lord of the Rings: Gollum

Fonte: playstation.com