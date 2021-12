PlayStation London Studio al lavoro su un nuovo gioco online per PS5 e cerca un Lead Online Programmer

Qualche settimana fa Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha assicurato che i PlayStation Studios stavano lavorando a 25 videogiochi attualmente per PS5. Molti di questi progetti sono noti, come God of War: Ragnarok o Gran Turismo 7, mentre altri sono un mistero. Uno di loro, quello del London Studio, ha lasciato degli indizi attraverso un'offerta di lavoro.

In questo senso, il team britannico è attualmente alla ricerca di un Lead Online Programmer di un videogioco PS5. Qualche dettaglio in più? Purtroppo nessuno, solo che è il prossimo grande progetto dei creatori Blood and Truth, quindi potrebbe indicare una grande ambizione alle spalle.

"London Studio sta sviluppando da zero il suo prossimo videogioco online per PS5. La qualità è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi e stiamo cercando di mettere insieme il team giusto per aiutarci a portare avanti questo nuovo progetto", si legge.

Quest'ultima affermazione suggerisce una fase molto precoce della gestazione del progetto, quindi potrebbe volerci un po' di tempo per saperne di più su questo nuovo gioco.