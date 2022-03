PlayStation Network offline? I giocatori PS4 e PS5 segnalano problemi

In queste ore i giocatori PlayStation 4 e PlayStaiton 5 stanno riscontrando problemi a PlayStation Network. Attraverso Downdetector sono state inviate parecchie segnalazioni su questo stato, anche se sulla pagina ufficiale di PlayStation Network tutto sembra andare bene.

Anche sui social i giocatori stanno segnalando problemi e per adesso non ci sono ulteriori informazioni su quello che sta succedendo. Tra l'altro sembra che il problema non sia solo per i giocatori italiani, ma anche diversi giocatori stranieri riferiscono l'impossibilità di accedere online sulle proprie console.

Per adesso i canali social di PlayStation non hanno riportato nulla a riguardo. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni o per sapere se il problema è rientrato.

Avete riscontrato anche voi qualche malfunzionamento a PlayStation Network? Fatecelo sapere nei commenti.