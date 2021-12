PlayStation Network, problemi ai server, impossibile accedere con PS4 e PS5

PlayStation Network è parte integrante dell'ecosistema PlayStation. È il percorso attraverso il quale devono passare tutte le interazioni online, che si tratti di scaricare giochi, giocarci online o controllare l'elenco dei trofei. Quando è inattivo, c'è ben poco che si può fare su PS4 e PS5. E sembra che da oggi pomeriggio, il servizio abbia diversi problemi.

PSN sta attualmente riscontrando una grave interruzione in più regioni, sebbene al momento in cui scriviamo, lo stato del servizio PSN ufficiale di Sony non riconosca questi problemi. Tuttavia, sembra che gli utenti negli Stati Uniti, nell'UE, nel Regno Unito e in altri paesi stiano riscontrando errori di PSN down. Non è nemmeno l'unico servizio ad avere problemi.

Anche Twitch e diversi giochi tra cui Apex Legends e Valorant sembra abbiano dei problemi di connessione. In molti riferiscono di non riuscire a connettersi ai server o semplicemente di fare login su PlayStation 4 o PlayStation 5. Dando uno sguardo alla pagina Downdetector possiamo notare come il problema sia diffuso.

Platforms such as PSN, Twitch, Apex Legends, Valorant, and many more are currently down for users caused by Amazon Web Services outage. pic.twitter.com/3PHOkBMeBt — Dexerto (@Dexerto) December 15, 2021

Per adesso non ci sono informazioni ufficiali su cosa sta succedendo, non ci resta che monitorare la situazione.