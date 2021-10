PlayStation Now 12 mesi in sconto al 50% è l'offerta che non potete farvi scappare

Sony ha tagliato il prezzo di PlayStation Now con un enorme sconto del 50% su un abbonamento di dodici mesi. L'offerta tuttavia è valida per pochi giorni fino al 31 ottobre ed è riservata ai nuovi iscritti, pertanto se avete sempre voluto provare questo servizio ora non avete più scuse.

Se siete interessati ad acquistare un abbonamento a 12 mesi scontato del 50% non dovete far altro che visitare il sito web di PlayStation, cliccando qui.

Come sapete, PlayStation Now ha molti giochi che possono essere trasmessi in streaming. Il mese scorso, tra l'altro, The Last of Us Parte II, Fallout 76, Desperados III, Amnesia: Collection, Final Fantasy VIII Remastered, Yet Another Zombie Defense e Victor Vran: Overkill Edition sono stati aggiunti a PlayStation Now. Sony non ha ancora rivelato quali giochi si uniranno al servizio a novembre, ma c'è già chi li avrebbe scoperti.

A questo link potete dare uno sguardo all'elenco dei giochi presenti nel catalogo.