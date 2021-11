PlayStation Now: ecco i giochi di novembre, tra Celeste e Mafia Definitive Edition

PlayStation Now si aggiorna con l'aggiunta di nuovi titoli nel mese di novembre e che potranno essere giocati in streaming da console PlayStation e su PC. Il mese di novembre vedrà l'ingresso di Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX e Totally Reliable Delivery Service.

Mafia: Definitive Edition è il remake del titolo uscito ormai venti anni fa in cui si scalano i ranghi della mafia durante l'era del proibizionismo, vivendo un paesaggio urbano degli anni '30 fedelmente ricreato, pieno di architettura, automobili e cultura tra le due guerre. Dopo uno scontro con la mafia, il tassista Tommy Angelo viene catapultato in un mondo mortale. Inizialmente a disagio per essersi imbattuto nella famiglia criminale Salieri, Tommy scopre presto che le ricompense sono troppo grandi per essere ignorate.

Celeste è stato un indie di grande successo, con protagonista Madeline che cerca di sopravvivere ai suoi demoni interiori nel suo viaggio verso la cima dell'imponente Celeste Mountain. In questo platform realizzato a mano la narrazione è il punto forte, con personaggi in grado di lasciare il segno.

Final Fantasy IX è un altro pezzo di storia del mondo videoludico e porta avanti il rilascio mensile sulla piattaforma dei classici Final Fantasy. Ambientato nel Regno di Alessandria, governato dalla regina Brahne, sarà un incontro accidentale a riunire Zidane, Vivi e Garnet che cominceranno un viaggio alla scoperta dei segreti del loro passato, il cristallo e un posto da chiamare casa.

Totally Reliable Delivery Service è un titolo che vi farà sentire Sam Porter ma senza il peso del mondo sulle spalle. Bisogna garantire la sicurezza delle consegne, cercando di portare a termine il lavoro un po' a casaccio in un mondo sandbox interattivo.

Fonte: blog.playstation.com