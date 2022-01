PlayStation Now, ecco i giochi PS4 e PS5 in arrivo a febbraio

Sulle pagine di PlayStation Blog sono stati annunciati i giochi in arrivo a febbraio (giocabili quindi da domani) per tutti gli abbonati a PlayStation Now. Si tratta di quattro titoli di cui uno eravamo già a conoscenza sebbene in forma di rumor. Vediamo insieme quali sono.

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition (disponibile fino al 2 maggio)

Grand Theft Auto: Vice City è il classico che ha ridefinito il genere, aggiornato per la nuova generazione e ora dotato di ottimizzazioni su tutta la linea, tra cui nuove luci e miglioramenti agli ambienti, texture ad alta risoluzione, maggiori distanze di rendering, controlli e puntamento in stile Grand Theft Auto V e molto altro ancora, per dare vita a questo universo amatissimo con nuovi livelli di dettaglio.

Little Big Workshop

Vestite i panni di un industriale responsabile della gestione della vostra fabbrica di tavoli. Organizzate il reparto di produzione, gestite i lavoratori, acquistate macchinari e progettate linee di produzione efficienti, tutto nei tempi e in risposta alle esigenze dei clienti. Iniziate con un piccolo mobilificio ed espandete le operazioni fino a possedere una fabbrica piena di scrivanie. Sbloccate macchine sempre più innovative, aggiungete ancora più metodi di produzione e, soprattutto, accrescete lo spazio. In tempi brevi, potrete gestire più linee di produzione, produrre ogni giorno centinaia di oggetti avanzati e guardare con gioia mentre i vostri adorabili dipendenti svolgono tutto il lavoro.

Through the Darkest of Times

Siete il leader di una piccola cellula della resistenza nella Berlino del 1933 in questo gioco storico di strategia incentrato sulla resistenza. Il vostro obiettivo è infliggere piccoli danni al regime: rilasciare volantini per diffondere la consapevolezza tra le persone sulle realtà del regime nazista, scrivere messaggi sui muri, sabotare, raccogliere informazioni e reclutare altri seguaci. E tutto questo mantenendo la vostra copertura: se le forze del regime scoprono il vostro gruppo, la vita di ogni membro è in pericolo.

Death Squared

Riunitevi con il vostro partner, con un gruppo di amici o con tutta la famiglia e guidate squadre di due o quattro robot in livelli sempre più complessi per raggiungere gli obiettivi codificati in base ai colori. Ma attenzione! Il percorso di ciascun livello è costellato di trappole mortali che in un attimo manderanno gli automi nella grande discarica nel cielo. Per andare avanti, i giocatori devono collaborare superando ogni fase per tentativi e mettendo in azione le conoscenze acquisite in precedenza per sopravvivere e vincere.

