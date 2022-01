PlayStation Now potrebbe aggiungere i giochi per PS5

Sony ha depositato un altro brevetto per aggiungere il supporto per "High-Speed Sava Data Storage For Cloud Gaming" che punta ai giochi PS5.

Il brevetto è stato pubblicato all'inizio di gennaio mentre era stato depositato l'anno scorso e menziona "una soluzione di archiviazione dati veloce, come NVMe (Non-Volatile Memory Express) SSDs (Solid State Drives)" nella sua descrizione. Questo è il secondo brevetto di questo tipo che suggerisce che Sony stia lavorando per portare i giochi per PS5 sulla piattaforma di streaming cloud.

Il metodo proposto consiste nel creare una soluzione per i server di cloud gaming che operano su HDD standard. È descritto come "affrontare la sfida di fornire prestazioni di archiviazione dati a livello di NVMe per l'esecuzione di videogiochi online, continuando anche a utilizzare la tecnologia HDD economica per la memorizzazione dei dati degli utenti associati al gioco online".

L'essenza di questo brevetto è che Sony sta lavorando a una soluzione conveniente che consente loro di eseguire i giochi di prossima generazione che sfruttano la maggiore velocità dell'SSD per renderli riproducibili tramite il cloud streaming. La società potrebbe avere in programma di portare i giochi sui suoi servizi in abbonamento come PlayStation Now, che consente lo streaming di giochi PS3 e PS4.

Si dice che Sony stia lavorando a un concorrente di Xbox Game Pass, nome in codice Spartan. Ciò potrebbe seguire un modello di abbonamento a più livelli che offre diversi "tipi" di accessi ai giochi. È possibile che lo streaming PS5 venga aggiunto al servizio in abbonamento per renderlo più attraente.

Fonte: Twistedvoxel.