Playstation Now stava per arrivare sul mobile già nel 2017 secondo un documento di Apple

Sembra che Sony stesse per lanciare il suo Playstation Now su smartphone e tablet già nel 2017: è quanto risulta da un documento confidenziale di Apple emerso durante la diatriba con Epic Games.

In origine, il PS Now prevedeva di poter trasmettere titoli PS2 e PS3 su Smart TV, lettori Blue-Ray, PS3 e PS Vita, ma proprio nel 2017 il progetto è stato dismesso per potersi concentrare su PS4 e PC. Sembra che Apple sapesse in anticipo dell'arrivo del PS Now su piattaforme mobile, poiché in un documento relativo al caso Apple vs Epic Games, Apple specifica che ci sarebbe una "[...] estensione mobile di un servizio di streaming per utenti Playstastion già esistente, che permette l'accesso allo streaming di più di 450 titolo per PS3, e con titoli PS4 in arrivo in futuro".

Evidentemente Sony non ha mai abbandonato l'idea, anche se è incerto il perché non abbia proseguito con il piano originale. Giorni fa è spuntato fuori un brevetto per un controller dedicato al gaming su Smartphone, e insieme alle indiscrezioni che vorrebbero Sony puntare a un servizio competitor di Game Pass (nome in codice 'Spartacus') in cui il cloud gaming sarebbe incluso in una delle sottoscrizioni, sembra si stia preparando a un rilancio.

