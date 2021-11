PlayStation Now verrà potenziato? Un nuovo brevetto pubblicato da Sony lancia un indizio

Sony ha pubblicato un nuovo brevetto che potrebbe essere utilizzato in futuro per migliorare l'esperienza di cloud gaming. Il brevetto mira a migliorare le capacità grafiche dei servizi streaming al fine di offrire un prodotto di qualità superiore. Pertanto queste modifiche potrebbero interessare sia un nuovo servizio aggiunto in futuro, che PlayStation Now, il servizio in abbonamento di Sony.

Il brevetto include la possibilità di eseguire lo streaming di giochi su PS4 e PS5, in particolare per i titoli più datati. Come sempre, le descrizioni dei brevetti sono molto tecniche, tuttavia in sostanza Sony sta cercando di trovare una soluzione per avere più GPU su un cloud computing di dati. Il problema deriva dalla distribuzione uniforme del carico di lavoro su più GPU contemporaneamente per assicurarsi che venga completato contemporaneamente qualsiasi processo venga richiesto di eseguire.

Secondo quanto riporta il brevetto, questa nuova tecnologia si concentra sul tentativo di dividere correttamente i dati: in questo modo, invece di tenere occupata una singola GPU con qualcosa che ha già finito, questa può passare le informazioni già elaborate per iniziare a lavorare poi sul prossimo processo.

Se questo brevetto venisse implementato, i servizi cloud gaming potrebbero raggiungere quindi livelli di prestazione più elevati.

Fonte: GameRant