PlayStation Now grandi miglioramenti? Sony ha un brevetto per tagliare radicalmente la latenza del cloud gaming

Se avete mai eseguito lo streaming di giochi da un servizio cloud come PS Now, probabilmente avrete notato un bel po' di lag di tanto in tanto.

Ebbene, ora un nuovo brevetto di Sony sembra voler ridurre la latenza attraverso nuovi metodi.

Con Xbox e Playstation che ora dispongono di servizi di streaming di giochi basati su cloud sotto forma di Xbox Game Pass e Playstation Now, non sorprende che Sony stia tentando di migliorare il suo servizio dopo il grande successo di Game Pass, facendo sì che il suo streaming abbia meno latenza.

Come molti di voi sapranno, il cloud gaming richiede che il gioco sia trasmesso in streaming su Internet. A seconda della distanza e della connessione Internet, questo può spesso causare problemi di latenza. Sony vuole intervenire proprio su questo.

"Le strategie avanzate relative alla decodifica e alla visualizzazione dei frame, possono portare a una latenza sostanzialmente ridotta tra il server e il client e fornire un'esperienza di qualità superiore agli utenti dei servizi di cloud gaming", si legge nel brevetto.

Se questo brevetto diventerà realtà, il servizio Playstation Now potrebbe risultare molto più fluido per molti giocatori, anche se dovremo aspettare fino a quando non sarà implementato.

Fonte: Segmemtnext.