PlayStation, nuovi annunci importanti all'orizzonte? Un tweet chiede agli sviluppatori indie di 'rinviare' i reveal

La settimana di PlayStation sembra essere ricca di impegni, almeno secondo quanto riportato da tweet e voci di corridoio. Nella giornata di ieri la società ha annunciato una rivoluzione per quanto riguarda i suoi abbonamenti che ora saranno raggruppati in tre livelli sotto il nome di PlayStation Plus.

Ma sembra non essere finita qui dato che secondo un nuovo tweet dello sviluppatore Mike Bithell. Attraverso Twitter Bithell ha dichiarato: "Ehi, sviluppatori indie...forse vi conviene rimandare un po' quell'annuncio" senza offrire ulteriori ragguagli.

Di certo in queste ore molti insider sono in fermento: c'è chi pensa ad un reveal di God of War Ragnarok con la sua data di uscita, chi invece pensa che il prossimo annuncio sia di FromSoftware, team dietro l'acclamato Elden Ring.

Hey, indies? maybe delay that announcement a bit. — Mike Bithell (@mikeBithell) March 30, 2022

Insomma, di certo non c'è nulla, ma stando a quanto riportato sui social sembra che Sony abbia tante sorprese in serbo per i fan. Non resta che attendere.