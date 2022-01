PlayStation: in arrivo a breve un nuovo evento State of Play?

Un esperto del settore affidabile ha affermato che un nuovo evento PlayStation arriverà presto.

L'ultimo evento PlayStation State of Play si è svolto alla fine di ottobre 2021 e ha offerto ai fan uno sguardo a Five Nights at Freddy's: Security Breach, Death's Door, First Class Trouble e altro ancora.

Ora che siamo ufficialmente entrati nel nuovo anno, i fan di PlayStation sono ansiosi di saperne di più sui titoli in arrivo come Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 e molti altri. Con così tante enormi esclusive in sviluppo, un nuovo evento PlayStation non dovrebbe sorprendere molti.

Il rumor arriva dall'utente Twitter AccountNGT, che in precedenza aveva fatto trapelare Star Wars Eclipse di Quantic Dreams.

In una recente sessione di domande e risposte, a NGT è stato chiesto se avesse dettagli su un evento PlayStation per l'inizio del 2022. L'utente ha quindi risposto affermando che "sta arrivando".

NGT ha poi risposto a un altro fan dicendo che "Tom Henderson mi ha anche confermato che l'evento PS5 si svolgerà presto". Per chi non lo sapesse, Tom Henderson è uno degli insider più affidabili.

@JoaoCarreras

Any news about a PlayStation event early this year?



It's coming, I will have a lot of information to deliver when it will be announced — AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022

Ovviamente, consigliamo sempre di prendere le indiscrezioni e le voci con la dovuta cautela fino a quando non ci sarà un annuncio di Sony.

Considerando che sono passati quasi 3 mesi dall'evento precedente, non saremmo sorpresi se ne vedessimo uno verso la fine di gennaio o l'inizio di febbraio. Soprattutto considerando che febbraio e marzo sono mesi ricchi di esclusive PlayStation, con Sifu, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 che usciranno tutti nei prossimi mesi.

Fonte: Dualshockers.