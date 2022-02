PlayStation vuole guardare 'oltre le console' con l'acquisizione di Bungie

Nella giornata di ieri, PlayStation ha annunciato l'acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi di dollari. Si tratta di un altro grande accordo, dopo quello tra Microsoft e Activision, destinato a cambiare gli equilibri dell'intero settore.

In seguito all'annuncio dell'acquisizione, sul sito ufficiale di SIE il presidente e CEO Jim Ryan ha scritto un post con il quale ha commentato l'accordo.

"Il successo di Bungie nella pubblicazione multiformato e nei giochi live-service ci aiuterà a realizzare le nostre ambizioni di portare PlayStation oltre le console e aumentare il nostro pubblico potenziale".

"Rimarranno indipendenti e multipiattaforma, godranno della libertà creativa e il loro track record nello sviluppo di franchise di grande successo nel genere sparatutto sci-fi sarà altamente complementare al portfolio di IP di SIE".

"Abbiamo una forte partnership con Bungie da molti anni. E abbiamo trascorso molto tempo con il team dirigenziale di Bungie per sviluppare il giusto rapporto che promuova la collaborazione e la condivisione delle conoscenze. Durante le lunghe conversazioni che si sono svolte negli ultimi mesi, è evidente che il management di Bungie è incredibilmente entusiasta all'idea di collaborare con i team di PlayStation Studios".

"Questa partnership porterà nuove esperienze stimolanti sia per la community di PlayStation che per la community che Bungie ha creato. Crediamo che creatività, tecnologia e collaborazione in definitiva creino giochi ed esperienze migliori e questo è ciò che conta di più per noi. In Sony, ci dedichiamo all'intrattenimento e riempiamo il mondo di emozioni. E speriamo che siate d'accordo sul fatto che non c'è mai stato un momento migliore per essere un videogiocatore".

Fonte: SIE.