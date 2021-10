PlayStation PC è un'idea vincente per Sony, secondo l'analista Mat Piscatella

Negli ultimi giorni si è molto discusso sulla nascita di PlayStation PC, un'etichetta nuova di zecca tramite cui Sony sta pubblicando su PC alcune delle sue esclusive più importanti. Una direzione che sembra essere sempre più concreta per l'azienda giapponese, che appare intenzionata a coinvolgere sempre di più gli utenti PC.

Il nome PlayStation PC è stato registrato questa primavera e appare già nella pagina Steam dell'ultima esclusiva PlayStation prevista in arrivo su PC, ossia God of War, come PlayStation PC LLC. Riguardo alla nascita di questa etichetta e alla strategia di Sony è intervenuto anche l'analista Mat Piscatella, che si è espresso su Twitter dichiarando che secondo PlayerPulse, negli USA solo 1/3 dei giocatori PC possiede anche una PlayStation 4 e solo l'8% possiede PS5.

According to The NPD Group's PlayerPulse, only about 1/3 of PC players in the US owns a PS4, and only 8% own a PS5. That leaves a huge PC audience that can be reached, and is also why releasing ports on PC is not likely to impact content sales on the consoles. Win-win kinda deal. https://t.co/YLaw0BsvC8 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 28, 2021

Questo presuppone l'esistenza di una larga fetta di utenza che potrà essere raggiunta dalla pubblicazione delle esclusive PlayStation su PC, e nello stesso tempo non andrà ad avere effetto sulla vendita di queste ultime su console. Una situazione quindi "win-win", in cui entrambe le parti risultano soddisfatte.

Come detto, l'ultima esclusiva Sony a raggiungere i PC sarà God of War a gennaio 2022, seguendo i porting di Days Gone e Horizon Zero Dawn, entrambi accolti molto positivamente. Tra i prossimi titoli pubblicati da PlayStation PC invece, il più quotato, anche dagli ultimi rumor, sembra essere Sackboy: Una Grande Avventura, ma molti sperano in un porting di The Last of Us, magari nell'occasione del lancio del multiplayer di The Last of Us Parte II, o addirittura di Ghost of Tsushima.

