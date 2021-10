'PlayStation PC' è la nuova etichetta di Sony per i giochi PlayStation su Steam

Recentemente gli utenti di Steam hanno notato che le versioni dei giochi per PC di PlayStation hanno subito un cambiamento per quanto riguarda l'editore che non sarà più "PlayStation Mobile" ma "PlayStation PC".

Secondo un elenco Wiki della Corporation, Sony Interactive Entertainment ha registrato il nome di PlayStation PC nell'aprile di quest'anno tramite la sua sede in California. Sebbene il nome sembri una formalità, rappresenta un altro forte segnale che Sony intende aumentare la propria quantità di giochi sulla piattaforma PC.

I primi porting per PC di Sony sono statei Horizon Zero Dawn ad agosto 2020 e Days Gone a maggio. Guardando al futuro, anche Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'eredità perduta arriveranno PC nel 2022, così come God of War, annunciato pochi giorni fa, che sarà disponibile per i giocatori su PC dal 14 gennaio 2022.

Secondo i più recenti rumor, anche Sackboy Una Grande Avventura dovrebbe arrivare su PC.

