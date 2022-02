PlayStation Plus raggiunge il suo picco storico con 48 milioni di iscritti

Sony ha presentato il suo resoconto finanziario corrispondente al periodo conclusosi lo scorso 31 dicembre. L'azienda giapponese, che ha registrato uno dei suoi migliori trimestri in termini di ricavi della storia, ha riportato dati positivi per il suo servizio in abbonamento di punta, PlayStation Plus, che ha raggiunto il picco più alto dalla sua creazione.

Dopo un anno di dubbi e tre trimestri consecutivi con cifre al di sotto del suo miglior tempo, PlayStation Plus è riuscito a registrare 800.000 nuovi abbonati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, una crescita significativa se si tiene conto che nell'ultimo semestre, sono stati persi oltre 400.000 iscritti rispetto al periodo gennaio-marzo 2021.

In tutto si tratta di una crescita annua di 600.000 iscritti rispetto allo stesso periodo di un anno prima, una boccata d'aria fresca per Sony in un momento in cui gli utenti chiedono a gran voce un miglioramento della qualità del video giochi offerti ogni mese.

Sempre durante il resoconto, Sony ha annunciato che PlayStation 5 ha venduto un totale di 17,3 milioni di unità.

Fonte: PSU