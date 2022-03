PlayStation Plus abbonamento di un anno disponibile col 25% di sconto!

Sony ha lanciato una nuova offerta per il suo PlayStation Plus, disponibile da oggi e sino alle 00:59 di lunedì 14 marzo. In questo lasso di tempo sarà possibile acquistare l'abbonamento di un anno al prezzo di 44,99€, con uno sconto del 25%. Questo vale però (come da regolamento) per chi non è ancora abbonato, oltre che per i soli maggiorenni.

PlayStation Plus è un abbonamento fondamentale per gli utenti Sony che desiderano giocare online ma oltre a questo, rende disponibili sconti e diversi contenuti aggiuntivi esclusivi. Disponibile anche 100GB sul cloud per il backup dei propri salvataggi e, ovviamente, i titoli in regalo ogni mese.

Per il mese di marzo, i giochi disponibili sono ben cinque: Team Sonic Racing e Ark Survival Evolved per PS4, Ghostrunner per PS5 e Ghost of Tsushima: Legends sia per PS4 sia per PS5. Il 15 marzo verrà aggiunto anche GTA Online stand-alone ma solo su PlayStation 5.

Fonte: Playstation.com