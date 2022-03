PlayStation Plus si rinnova ma per un analista è solo un modo per convincere gli abbonati a pagare di più

Sony ha finalmente svelato il nuovo PlayStation Plus. A giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento, Essential, Extra e Premium.

In molti hanno commentato l'annuncio e, tra questi, c'è il noto analista Benji-Sales che è sembrato un po' critico nei confronti del nuovo PlayStation Plus.

L'analista scrive su Twitter: "il nuovo PlayStation Plus sembra principalmente un modo per aumentare il prezzo medio complessivo degli abbonamenti, ma non necessariamente un modo per aumentare i nuovi abbonati".

"Non è abbastanza per coinvolgere molte nuove persone nel servizio a mio parere, ma può eventualmente convincere gli abbonati esistenti a salire di livello".

Insomma, secondo l'analista, questo nuovo PS Plus non ha come obiettivo portare più abbonati sul servizio, ma serve a convincere chi è già abbonato a scegliere un livello più costoso. Questo, ovviamente, si traduce in un guadagno per Sony.

Che ne pensate?

