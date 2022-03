PlayStation Plus: gli analisti reagiscono alla nuova versione del servizio

Finalmente sappiamo tutti cosa prevedeva il progetto Spartacus, di cui tanto si era vociferato nei mesi scorsi come un serio rivale a Xbox Game Pass. Di sicuro il nuovo PlayStation Plus a tre livelli di abbonamento si è avvicinato al servizio Microsoft, anche se in modi molto diversi. Da questo punto di vista, l'opinione di diversi analisti del settore può essere utile per fare una panoramica delle reazioni all'annuncio Sony.

Contattati da GamesIndustry.biz, i vari analisti hanno avuto idee contrastanti sul nuovo servizio: ad esempio Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis ha affermato che la nuova struttura "non avrà l'attrazione del servizio di Microsoft", aggiungendo: "Penso che Sony cercherà di essere più aggressiva con le finestre tra il rilascio dei suoi nuovi giochi al servizio e il rilascio di terze parti".

Michael Goodman di Strategy Analytics, fa notare che solo il 5% circa degli utenti PlayStation è attualmente abbonato a PlayStation Now, rispetto a oltre il 40% dei possessori di Xbox. Pertanto, la stragrande maggioranza dei possessori di PlayStation deve ancora iscriversi a un servizio di abbonamento "giochi on demand" sul proprio sistema.

Proprio su questo, è intervenuto Lewis Ward di IDC che ha affermato che la nuova struttura probabilmente sarà vantaggiosa per Sony, principalmente perché l'attuale numero di abbonati a PlayStation Now è relativamente basso (e dunque può solo salire):

"Vedremo se Sony rivelerà qualcosa su come gli abbonati si suddividono per livello nel corso del tempo, ma non sembra essere difficile mantenere gli abbonati Premium a un livello pari o superiore a quattro milioni [stima attuale di IDC per gli abbonati PS Now] nel 2022, ottenendo anche una nuova considerevole base di abbonati Extra solo per il download".

La nuova struttura PlayStation Plus di Sony verrà lanciata per PS4 e PS5 a giugno, su tre livelli di pagamento: Essentials, Extra e Premium.

Mentre il livello Essentials offre gli stessi vantaggi dell'attuale servizio PS Plus, Extra includerà 400 giochi scaricabili per PS4 e PS5, mentre Premium includerà l'accesso al cloud e altri 340 giochi PS1, PS2, PS3 e PSP (tutti sono scaricabili tranne i giochi per PS3, che saranno solo in streaming).

Fonte: Videogameschronicle.com