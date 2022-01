PlayStation Plus, annunciati i giochi 'gratis' di febbraio per PS5 e PS4

PlayStation ha annunciato quali saranno i giochi in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus. Questo mese ci sono tre interessanti titoli tutti di genere diverso e che saranno disponibili dal 1° febbraio. Vediamoli insieme.

EA Sports UFC 4 - PS4

EA Sports UFC 4 mette voi al centro di ogni combattimento. Sviluppate e personalizzate il vostro personaggio attraverso un sistema di progressione unificato in tutte le modalità. Passate da principiante a superstar della UFC nella nuova Modalità carriera o sfida il mondo nelle nuove Blitz Battle o negli Online World Championship per diventare il campione indiscusso. Le fluide combinazioni di clinch e colpi offrono un gameplay più reattivo e autentico, mentre le meccaniche di takedown e di lotta a terra completamente rivisitate assicurano un controllo migliore nelle fasi più intense del combattimento.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands - PS4

Polverizzate scheletri, sfidate draghi e affrontate golem giganteschi in questa prima avventura di Wonderland ispirata a Borderlands. Lanciatevi nell'acclamata missione del 2013 da cui tutto ha avuto inizio in questa campagna standalone traboccante di elementi fantasy, divertimento e montagne di bottini magici. Scegliete tra sei Vault Hunter unici, ciascuno dotato di abilità esclusive e potenti build, e lanciatevi in scontri fantasy caotici da soli o in modalità co-op. Usate armi da fuoco potenziate per farvi strada attraverso foreste insidiose, cripte inquietanti e temibili fortezze.

Planet Coaster: Console Edition - PS5

Sorprendete e deliziate il pubblico mentre costruite il parco giochi dei vostri sogni e gestite un universo realistico con un'attenzione ai dettagli unica. Qualunque sia il vostro livello di abilità, date vita alle vostre idee. Sfruttate i progetti per posizionare velocemente oltre 700 oggetti pre-costruiti, tra cui montagne russe, strutture e scenari; costruite da zero il vostro progetto con una struttura dettagliata in ogni singolo componente; oppure, trasformate il terreno con appositi strumenti di modifica.

Tutti questi giochi saranno disponibili fino al 28 febbraio.

Fonte: PlayStation