PlayStation Plus, annunciati i giochi PS4 e PS5 in arrivo a gennaio

Sul sito di PlayStation Blog possiamo finalmente dare uno sguardo ai giochi che saranno disponibili per tutti gli abbonati a PlayStation Plus a gennaio. I tre giochi arriveranno a partire dal 4 gennaio: diamo uno sguardo all'elenco.

Persona 5 Strikers - PS4

Entrate nell'affascinante mondo di Persona con una storia inedita che vede i Ladri Fantasma intraprendere un epico viaggio in auto attraverso il Giappone. Una vacanza estiva con gli amici più fidati prende una svolta imprevista quando emerge una realtà distorta che vi porterà a intraprendere un'avventura epica e a combattere contro la corruzione che dilaga tra le città. Controllate la vostra squadra in modo dinamico in combattimenti esplosivi ricchi d'azione, svelate la verità e conquistate i cuori dei prigionieri al centro della crisi!

Dirt 5 - PS4 e PS5

Padroneggiate percorsi mozzafiato in tutto il mondo e guidate un'iconica selezione di auto in una nuova esperienza fuoristrada. Lasciatevi andare con l'esperienza di corse fuoristrada più audace di sempre, completa di modalità Carriera stellata, schermo condiviso per quattro giocatori, modalità di creazione Playgrounds e altro ancora. Tracciate il vostro percorso sulle piste di tutto il mondo ricoperte di ghiaia, ghiaccio, neve e sabbia, guidando una vasta gamma di auto, da quelle da rally ai camion, passando per le GT.

Deep Rock Galactic - PS4 e PS5

Deep Rock Galactic è un FPS cooperativo (da 1 a 4 giocatori) con tostissimi nani spaziali, ambienti distruttibili al 100%, grotte generate in modo procedurale e orde infinite di mostri alieni. Collaborate con altri giocatori per scavare, esplorare e farvi strada in un sistema di enormi grotte infestate da orde di nemici mortali e preziose risorse. Dovrete poter contare suoi vostri compagni se vorrete sopravvivere al più ostile sistema di grotte della galassia.

Fonte: PlayStation Blog