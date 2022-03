PlayStation Plus Collection su PS5 non subirà cambiamenti dopo il rinnovamento di PS Plus

PlayStation Plus subirà un rinnovamento a giugno con Sony che ha recentemente annunciato i tre nuovi livelli. Gli abbonati attuali verranno convertiti nel livello Essential (che rimane allo stesso prezzo).

Tuttavia, con i livelli Extra e Premium che danno accesso a oltre 400 titoli PS4 e PS5, cosa significherà questo per PlayStation Plus Collection?

La PS Plus Collection è stata lanciata a novembre 2020 insieme a PS5 e ha offerto l'accesso a 20 diversi titoli per PS4 come God of War (2018), Persona 5 e così via. Per fortuna, sembra che questo non cambierà.

Sony ha recentemente confermato a Jonathon Dornbush, caporedattore di IGN, che PS Plus Collection rimarrà.

For those wondering - PlayStation confirmed to IGN that the PlayStation Plus Collection will not be going away with this change. It will remain as a benefit to all PS5 players with PS Plus. — Jonathon Dornbush (@jmdornbush) March 29, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tutti i giocatori PS5 con PlayStation Plus possono continuare ad accedere alla collezione come prima. Il nuovo PlayStation Plus costerà €8,99 al mese per il livello Essential; €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all'anno per il livello Extra; e €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all'anno per il livello Premium.

Gli abbonati di livello premium ottengono anche l'accesso ai titoli PS1, PS2 e PSP tramite streaming cloud e download digitali mentre i titoli PS3 possono essere giocati in streaming.

Fonte: Gamingbolt.