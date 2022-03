PlayStation Plus Collection di PS5 sta per perdere l'amato Persona 5

Sony ha avvertito i possessori di PlayStation 5 che Persona 5 verrà rimosso da PlayStation Plus Collection l'11 maggio.

PlayStation Plus Collection è stata lanciata insieme a PS5 nel 2020, offrendo ai membri PlayStation Plus sulla nuova console di Sony l'accesso a 20 titoli PlayStation 4 first e third party.

Ecco l'elenco dei giochi:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7 Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief's End

Dall'11 maggio, tuttavia, l'elenco perderà un titolo, come annunciato nella rivelazione dei giochi PlayStation Plus di aprile. Chiunque desideri ancora giocare Persona 5 ha ancora tempo per farlo, dovrà solo assicurarsi di aver aggiunto il gioco alla propria libreria prima della scadenza dell'11 maggio. Facendo questo, il gioco continuerà a essere disponibile mentre è attivo un abbonamento PlayStation Plus.

Sony ha detto a IGN che la raccolta continuerà a essere disponibile come parte di PlayStation Plus una volta che il servizio aggiornato arriverà a giugno.

Fonte: Eurogamer.net.