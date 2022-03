PlayStation Plus e l'utenza Sony criticate da David Jaffe, il creatore di God of War

Oggi è la giornata del PlayStation Plus (anche del posticipo di Zelda, ma i fan Nintendo ci perdoneranno) e ovviamente utenza, esperti del settore, analisti e sviluppatori hanno detto la loro su queste nuova ripartizione di abbonamenti tra Essential, Extra e Premium. Proprio su quest'ultimo si è scatenata la fantasia dei fan, visto che contiene un'enorme libreria di titoli proveniente dalle console precedenti.

David Jaffe è noto per Twisted Metal ma soprattutto per God of War, ma anche per essere una persona molto diretta e che di certo "non le manda a dire". Anche lui si è espresso a suo modo, facendo trasparire come non sia molto interessato al servizio e che mal sopporta l'utenza Sony o perlomeno quella più "fedele".

Please baby Jesus, grant me the patience to not snap when reading all of these obsessive fans bending over backwards to make the new PS+ plans sound like they are interesting and exciting.



TL;DR- The first stage of grief is denial. — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) March 29, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Per favore buon Gesù, concedimi la pazienza per non dare di matto leggendo tutti quei fan ossessivi che si inginocchiano di fronte alla retrocompatibilità per fare in modo che i nuovi piani del PlayStation Plus sembrino interessanti ed eccitanti. Il primo stadio del dolore è la negazione."

Non ha argomentato particolarmente e questo ci preclude un'analisi di tali affermazioni, forse più goliardiche che altro. È comunque interessante che una vecchia figura di spicco di Sony si esprima in questo modo. Forse i due non si sono lasciati benissimo.