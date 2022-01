PlayStation Plus delude alcuni fan con la line-up di febbraio

Pochi giorni fa Sony ha annunciato i giochi gratuiti in arrivo a febbraio per gli abbonati a PlayStation Plus.

Come vi abbiamo segnalato in precedenza, i possessori di PS5 e PS4 abbonati al servizio di Sony potranno fare loro gratuitamente EA Sports UFC 4, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands e Planet Coaster: Console Edition.

Ebbene, sembra proprio che la line-up di febbraio abbia deluso alcuni fan.

In particolare, è l'utente Reddit adamquigley a "scagliarsi" contro questa line-up, sottolineando che Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands è, in realtà, un titolo già regalato in passato. Si tratta di una versione stand-alone di un DLC di Borderlands 2 presente nella Handsom Collection regalata agli utenti Plus nel 2019.

Il regalo potrebbe essere una mossa per aumentare l'interesse verso l'imminente Tiny Tina's Wonderlands, una mossa che, però, non sembra sia piaciuta molto ai fan.

Che ne pensate?

Fonte: Reddit.