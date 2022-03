PlayStation Plus con meno attrattiva di Xbox Game Pass senza giochi al day one? Il commento degli analisti

La notizia che PlayStation sta unendo i suoi servizi in abbonamento era attesa da tempo e dovrebbe comportare un significativo miglioramento delle entrate, affermano i principali analisti del settore. Gli esperti di Ampere Analysis, Creative Strategies, Strategy Analytics e IDC hanno espresso le loro opinioni sul nuovo servizio in abbonamento proposto da Sony e su come reggerà l'alternativa Xbox Game Pass di Microsoft.

"Sony è attesa da tempo per combinare questi due prodotti (Plus e Now ndr), perché è lì che si trova il mercato oggi", afferma Michael Goodman di Strategy Analytics.

Ma una delle grandi domande sull'offerta riguarda la decisione di Sony di non mettere sul servizio le nuove uscite al day one. Gli analisti ritengono che ciò renderà PS Plus Extra e Premium meno attraenti di Xbox Game Pass, ma sono indecisi su quanto sia importante per i giocatori PlayStation.

"Non avrà il vantaggio del servizio di Microsoft", ritiene Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis. "Il punto in cui penso che Sony cercherà di essere più aggressiva è con la finestra tra il lancio dei suoi nuovi giochi e l'aggiunta degli stessi al servizio, e quando si aggiungono nuove uscite da sviluppatori e publisher di terze parti".

Goodman aggiunge: "Questa è una domanda alla quale risponderà il mercato. Dovremo vedere quanto sarà importante per i fan di PlayStation".

"Tuttavia, la grande crescita di Microsoft è avvenuta i lanci al day one. Vale la pena notare che non sono in competizione testa a testa su questo. Stanno principalmente parlando con la loro base di installazione esistente".

Goodman afferma che c'è un'enorme opportunità di crescita per PlayStation. L'attuale pubblico di PS Now è circa il 5% della base di installazione della console di Sony, dice, mentre Game Pass ha attirato oltre il 40% della fan base di Xbox.

Tutti gli analisti concordano sul fatto che ci sono maggiori opportunità di guadagno per Sony. Ma non sono così convinti che si tradurrà in più abbonati in generale.

"Questa è un'opportunità per aumentare gli abbonamenti ARPU [ricavi medi per utente] e basarsi sul successo dell'attuale servizio PS Plus", ritiene Harding-Rolls. "Non si tradurrà necessariamente in molti più abbonati PS Plus complessivi".

"I dati di Ampere Analysis mostrano che Microsoft deteneva una quota del 60% del mercato degli abbonamenti in occidente [Nord America ed Europa] nel quarto trimestre del 2021. In confronto, Sony deteneva una quota del 7% con PS Now. Il mercato occidentale valeva 3,7 miliardi di dollari nel 2021, che era il 4% della spesa totale per i giochi in queste regioni".

Infine, Harding-Rolls crede, almeno a breve termine, che il servizio non "cannibalizzerà" il resto dell'offerta PS5.

"La maggior parte dei giochi inclusi in PS Now sono titoli di catalogo, quindi la cannibalizzazione non è un problema e non mi aspetto che cambi in modo significativo con il nuovo servizio", afferma.

"Vale la pena notare che una quota crescente delle entrate dei giochi deriva dalle vendite in-game, che continueranno a essere disponibili per i giochi in abbonamento, quindi c'è più di un flusso di entrate da considerare".

Fonte: Gamesindustry.biz.