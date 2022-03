PlayStation Plus e giochi first party al day one? Per Sony la qualità delle esclusive ne risentirebbe

Sony è convinta che la qualità dei suoi giochi first party ne risentirebbe se fossero lanciati al day one sul nuovo PS Plus.

Parlando con GamesIndustry.biz, Jim Ryan ha confermato che i giochi first party non verranno lanciati nell'abbonamento appena annunciato, a differenza di Microsoft con Xbox Game Pass.

"Ci sentiamo come se fossimo in un buon circolo virtuoso con gli studi", ha affermato, "in cui l'investimento offre successo, che consente ancora più investimenti, che offrono ancora più successo. Ci piace questo ciclo e pensiamo che piaccia anche ai nostri giocatori."

"[In termini di] mettere i nostri giochi in questo servizio, o uno qualsiasi dei nostri servizi, al loro lancio... come ben sai, questa non è una strada che abbiamo percorso in passato. E non è una strada che percorreremo con questo nuovo servizio".

"Riteniamo che se dovessimo farlo con i giochi che realizziamo ai PlayStation Studios, il circolo virtuoso sarebbe interrotto. E pensiamo che ci sarebbe un effetto sulla qualità dei giochi che realizziamo".

Questo non vuol dire che non potrebbe accadere in futuro, tuttavia. Ryan indica il successo dei giochi PlayStation Studios lanciati su PC come esempio di cambiamento.

"[Abbiamo avuto] un grande successo di critica e un grande successo commerciale. Quattro anni fa nessuno pensava che l'avremmo fatto", ha detto.

"Oggi parlo dell'approccio che stiamo adottando a breve termine. Del modo in cui il nostro modello editoriale funziona in questo momento. Ma le cose possono cambiare molto rapidamente in questo settore, come tutti sappiamo".

Fonte: Eurogamer.net.