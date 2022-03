PlayStation Plus e i giochi PS3 solo in cloud streaming scatenano la polemica

Dopo l'annuncio del rinnovato PlayStation Plus in arrivo a giugno, i giocatori hanno scoperto che chi si abbonerà a PS Plus Premium dovrà utilizzare lo streaming per giocare ai classici giochi PS3, una decisione che ha scatenato la polemica tra i fan che richiedono una "normale" emulazione dei vecchi titoli.

Un tweet diventato virale di Dimitris Giannakis, noto anche come Modern Vintage Gamer, ha affermato che l'emulazione è "assolutamente possibile".

"L'emulazione di PS3 è assolutamente possibile su hardware PS5. Tuttavia, Sony non è mai stata interessata a investire milioni per realizzarla". In un video successivo, ha approfondito questo aspetto, spiegando che mentre crede che l'emulazione di PS3 possa essere raggiunta, sarebbe un progetto pluriennale che costerebbe molti milioni e potrebbe affrontare più blocchi lungo il percorso a causa delle licenze.

Emulation of PS3 is absolutely possible on PS5 hardware. Sony has never been interested in investing the millions to make it happen however — MVG (@ModernVintageG) March 29, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Lance McDonald - noto per aver realizzato una patch a 60 fotogrammi al secondo per Bloodborne - ha aggiunto: "non riesco a capire perché Sony ha annunciato di avere un emulatore PS1 e PS2 attivo e funzionante su hardware PS4 e PS5, ma stanno bloccando entrambi dietro una quota di abbonamento e non permetteranno di riprodurre dischi già posseduti. Inoltre non riescono ancora a ottenere l'emulazione PS3 su PS5".

I can?t get over Sony announcing that they have a PS1 and PS2 emulator up and running on PS4 and PS5 hardware but they?re locking both behind a subscription fee and won?t let you play discs you already own. Also they still can?t get PS3 emulation on the PS5 ? — Lance McDonald (@manfightdragon) March 29, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Bisogna ricordare che né PS5 né PS4 possono leggere i CD, quindi i supporti fisici PS1 non sarebbero mai supportati. Parlando di retrocompatibilità, Jim Ryan ha chiarito l'anno scorso che è necessario fare dei "compromessi" durante la progettazione di un sistema, poiché "tempo, risorse ingegneristiche e denaro sono tutti limitati".

L'emulazione di PS3 sembra fattibile su PS5, ma che tipo di investimento finanziario richiederebbe per Sony? Solo i dirigenti di PlayStation possono rispondere a questa domanda.

Fonte: Pushsquare.