PlayStation Plus, i giochi PS4 e PS5 di dicembre annunciati ufficialmente

Ora, dopo alcuni giorni pieni di leak, è arrivata la conferma ufficiale. Attraverso un post su PlayStation Blog sono stati svelati i giochi in arrivo tra pochissimi giorni per gli abbonati a PlayStation Plus.

Gli abbonati a PlayStation Plus otterranno Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell e Lego DC Super-Villains a partire dalla prossima settimana. Lego DC Super-Villains per PlayStation 4, è stato lanciato nell'ottobre 2018. Godfall, il titolo di lancio per PS5 di Counterplay Games e Gearbox Publishing è un action RPG loot/hack-n-slash disponibile sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5.

Infine, c'è Mortal Shell, un gioco di ruolo d'azione completamente lineare senza missioni secondarie, che mette alla prova la vostra sanità mentale e la vostra tenacia in un mondo in frantumi. Mentre i resti dell'umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la vostra sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori. Rintracciate i santuari nascosti dei seguaci devoti e scoprite il vostro vero obiettivo.

Tutti questi giochi saranno disponibili a partire dal 7 dicembre.

Fonte: PlayStation Blog