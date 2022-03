PlayStation Plus e giochi in streaming: Sony potrebbe utilizzare la tecnologia Azure di Microsoft

Dopo i numerosi rumor relativi a Project Spartacus di Sony, la società ha finalmente annunciato un importante aggiornamento di PlayStation Plus. Come forse saprete, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento.

Il livello Premium di PS Plus include il gioco in streaming (oltre tutti i servizi dei livelli Essential e Extra), ma Sony come farà a renderlo disponibile? Forse utilizzando la tecnologia Azure di Microsoft. Questa tecnologia potrebbe permettere agli utenti PlayStation il gaming in streaming.

In realtà, la notizia non dovrebbe essere troppo sorprendente, dato che Sony e Microsoft hanno annunciato nel 2019 una collaborazione volta allo sviluppo di nuove tecnologie basate sul cloud ed alla condivisione di informazioni.

Quindi, l'utilizzo della tecnologia Azure per lo streaming sembra qualcosa di possibile.

Sony upgraded to Azure servers a while back so maybe their streaming tech will improve.



If the PS3 streaming is actually decent then it's still an option for single player games. Fingers crossed. pic.twitter.com/QPkmEidVWu — Okami Games (@Okami13_) March 29, 2022

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Sony, al momento, non intende lanciare i suoi titoli first party su PS Plus come Game Pass, poiché la qualità dei giochi ne risentirebbe.

Fonte: Twitter.