PlayStation Plus, un leak avrebbe svelato i giochi PS4 e PS5 in arrivo a gennaio

I giochi PlayStation Plus per gennaio 2022 potrebbero essere trapelati in anticipo e sembra che Persona 5 Strikers potrebbe essere incluso nella raccolta.

Come condiviso da Wario64 su Twitter e riportato da Dealabs, i giochi di gennaio che si dice siano presenti nel servizio di abbonamento mensile includono il titolo spin-off di Persona 5 che è stato lanciato per la prima volta all'inizio di quest'anno a febbraio per PS4, PC e Nintendo Switch. Accanto a Persona 5 Strikers, potrebbero essere inclusi anche Deep Rock Galactic e Dirt 5.

Deep Rock Galactic, pubblicato nel 2018 per PC e Xbox One, è un FPS cooperativo di Ghost Ship Games e presenta grotte e orde di mostri alieni generati proceduralmente. Nel frattempo, Dirt 5, dello sviluppatore Codemasters, è stato lanciato a novembre 2020 per PC e console ed è l'ultimo simulatore di guida della serie.

Rumored PS+ January lineup:

-Deep Rock Galactic (PS5 | PS4)

-Persona 5 Strikers (PS4)

-DIRT 5 (PS5 | PS4)https://t.co/5X8EYNDmFo pic.twitter.com/a6zuEzBg0A — Wario64 (@Wario64) December 22, 2021

Per adesso si tratta comunque di rumor in quanto PlayStation non ha ancora annunciato i giochi in arrivo a gennaio per gli abbonati a PlayStation Plus, ma Dealabs già in passato ha rivelato con precisioni i giochi ogni mese. Non ci resta che aspettare e vedere.

Fonte: VGC