PlayStation Plus, un leak avrebbe svelato i giochi PS5 e PS4 in arrivo ad aprile

Attraverso il sito Dealabs sono stati svelati i potenziali giochi PS4 e PS5 che potrebbero far parte della line-up di aprile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus.

L'elenco di titoli prevede l'arrivo di Hood: Outlaws & Legends, Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated e Slay the Spire. Hood: Outlaws & Legends, è un gioco d'azione in terza persona co-op in cui farete parte di una squadra di fuorilegge che si avventura in una selezione di luoghi sorvegliati per saccheggiare la ricchezza nascosta all'interno.

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, è un remake da cima a fondo dell'amato platform d'azione e avventura del 2003. Ovviamente è un divertente gioco per bambini rivolto a un pubblico più giovane, ma è stato riproposto da THQ. Infine, Slay the Spire è un eccellente mix di giochi di costruzione di mazzi e il tradizionale genere roguelike.

Come sempre in questi casi stiamo parlando di rumor, ma Dealabs ha riportato correttamente diversi leak in passato. Non ci resta che attendere.

Fonte: Dealabs