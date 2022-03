PlayStation Plus e la nuova libreria di giochi saranno supportati da 'tutti i principali publisher'

Sony Interactive Entertainment ha affermato che "tutti i principali publisher" supporteranno la libreria di giochi PlayStation Plus appena annunciata da PlayStation "e le conversazioni continuano ad andare bene".

Jim Ryan di Sony lo ha detto in un'intervista con Gi.Biz parlando del nuovo aggiornamento PlayStation Plus, che vedrà tre nuovi livelli introdotti quest'estate.

Al momento non è chiaro se questo significhi davvero ogni publisher, inclusi Zennimax e Activision Blizzard, ora di proprietà di Microsoft.

Sony ha dichiarato ieri che diversi titoli first party saranno inclusi nel nuovo servizio, come Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal e altri. Secondo SIE, titoli aggiuntivi, inclusi titoli di terze parti, saranno annunciati in un secondo momento con aggiunte regolari pianificate per il futuro.

Tuttavia, non avrà titoli first party al lancio come su Xbox Game Pass di Microsoft.

PS Plus Premium, il livello più alto del nuovo servizio in abbonamento, includerà fino a 340 giochi aggiuntivi, inclusi giochi per PS3 disponibili tramite streaming cloud, e un catalogo di giochi classici disponibili in streaming e download dalle generazioni originali PlayStation, PS2 e PSP .

Alla domanda sull'aggiunta di nuovi titoli Sony first party sul servizio al day one Ryan ha detto: "questa non è una strada che abbiamo percorso in passato. E non è una strada che percorreremo con questo nuovo servizio".

Sony prevede di lanciare la nuova offerta PlayStation Plus con un approccio regionale graduale. A giugno inizierà con un "lancio iniziale" in diversi mercati asiatici, si passerà poi al Nord America, all'Europa e al resto del mondo dove viene offerto PlayStation Plus.

Fonte: VGC.