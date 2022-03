PlayStation Plus, Marvel's Spider-Man e Returnal tra i primi giochi in arrivo con il nuovo abbonamento

Questo primo pomeriggio PlayStation ha annunciato un cambiamento al suo servizio in abbonamento PlayStation Plus. Ora i giocatori saranno in grado di scegliere tra tre diversi abbonamenti.

Tra i giochi che arriveranno a giugno con l'abbonamento, PlayStation Blog annovera Returnal, l'esclusiva PS5 di Housemarque e Marvel's Spider-Man. "I nuovi livelli Extra e Premium rappresentano un'importante evoluzione per PlayStation Plus. Con questi livelli il nostro obiettivo principale è garantire che le centinaia di giochi che offriamo includano i contenuti di prim'ordine che ci contraddistinguono. Al momento del lancio, prevediamo di includere titoli come Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal" si legge.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri ingegnosi sviluppatori di PlayStation Studios e partner di terze parti per includere alcune delle migliori esperienze di gioco disponibili con una raccolta che verrà aggiornata regolarmente. Saranno presto disponibili ulteriori informazioni sui giochi inclusi nel nuovo servizio PlayStation Plus".

Come ha dichiarato in un'intervista Jim Ryan, le esclusive first-party non arriveranno tuttavia al day one.

Fonte: PlayStation Blog