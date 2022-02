PlayStation Plus di marzo, ecco quali sono i giochi in arrivo per gli abbonati

I giochi PlayStation Plus gratuiti di marzo 2022 sono stati condivisi ufficialmente da PlayStation Blog. Inizialmente trapelati nella giornata di oggi grazie ad un leaker, ora PlayStation ha annunciato quali saranno.

Tra questi giochi troviamo la modalità stand-alone di Ghost of Tsushima Legends sviluppata da Sucker Punch. Altri titoli menzionati nella pagina ufficiale sono Ghostrunner e Team Sonic Racing. Non solo, ma come era già trapelato precedentemente, anche Ark: Survival Evolved farà parte dei giochi PlayStation Plus di marzo.

I giochi PlayStation Plus di febbraio 2022 saranno disponibili fino al 2 marzo e stiamo parlando di Planet Coaster, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep e UFC 4. Tutti i nuovi giochi menzionati qui sopra invece arriveranno a partire dal 1° marzo.

A proposito: sapete che Shadow Warrior 3 sarà invece disponibile al day one su PlayStation Now?

Fonte: PlayStation Blog