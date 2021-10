PlayStation Plus di novembre, ben sei giochi 'gratis' per PS4, PS5 e PSVR in arrivo!

È giunto il momento di conoscere i giochi gratuiti di PlayStation Plus che arriveranno nel mese di novembre ed esattamente dal 2 novembre. Alcuni erano già stati condivisi tramite un leak, con uno di questi annunciato nella serata di ieri durante lo State of Play. Ecco quindi la lista:

Knockout City - PS5 e PS4

Unitevi e combattete con le squadre rivali con stile mentre stabilite i conti con epiche battaglie online di dodgeball. Preparatevi per un divertimento oltraggioso e un'intensa competizione in una nuovissima versione dei giochi multiplayer a squadre. Personalizzate il vostro personaggio e formate una squadra con gli amici per iniziare la vostra ascesa in Knockout City.

First Class Trouble - PS5 e PS4

First Class Trouble è un party game di deduzione sociale in cui sei persone giocano insieme online a bordo di una lussuosa navicella spaziale. All'inizio di ogni partita, quattro giocatori verranno selezionati casualmente come Residenti, cercando in modo cooperativo di spegnere un'IA nel cuore della nave. Gli altri due giocatori saranno Personoidi, che mentiranno, inganneranno e faranno tutto il necessario per fermarli.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - PS4

Dalle menti dell'autore di bestseller RA Salvatore, del creatore di Spawn Todd McFarlane e del lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, arriva Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Rimasterizzato con una grafica straordinaria e un gameplay raffinato Re-Reckoning offre combattimenti RPG intensi e personalizzabili all'interno di un vasto mondo di gioco.

The Persistence - PSVR

The Persistence vi sfida a sopravvivere a bordo di un'astronave della colonia dello spazio profondo condannata nell'anno 2521. Bloccato, malfunzionante e catturato dall'inesorabile attrazione di un buco nero, "The Persistence" è invaso da un equipaggio mutato in orribili e omicide aberrazioni. Sta a voi, clone dell'ufficiale di sicurezza Zimri Eder, addentrarvi nei ponti di The Persistence per riparare i sistemi e impedire che la nave venga distrutta.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Edizione Standard - PS VR

Affrontate tutti gli orrori che i vivi e i morti possono offrire in questa nuova avventura VR nell'universo di The Walking Dead. Viaggiate attraverso le rovine della New Orleans infestata dai camminatori mentre combattete, sgattaiolate, e sopravvivete ogni giorno svelando un mistero che interessa tutta la città all'interno dei quartieri iconici.

Until You Fall - PSVR

Fantasia e onde sintetizzate si scontrano in questo gioco di combattimento con la spada per PS VR. Diventate più forti mentre combattete in un fantastico ambiente al neon e abbattete mostruosità infuse di magia in questo roguelite hack-and-slash. Muovete le braccia e il corpo sulla colonna sonora delle onde sintetizzate mentre attaccate, blocchi, lanciate incantesimi e vi fate strada più a fondo nel cuore di un mondo fantasy al neon pieno di mostri infusi di magia.

Fonte: PlayStation Blog