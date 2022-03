PlayStation Plus Premium gratis? Sì ma solo in un caso specifico

Nella giornata di ieri PlayStation ha annunciato il suo nuovo servizio in abbonamento: PlayStation Plus da giugno offrirà tre livelli diversi di abbonamento per i giocatori, ognuno con diverse opzioni al suo interno.

PlayStation Plus Premium è il tier più costoso che offre non solo tutto quello che gli altri due livelli hanno, ma consente anche di giocare ad una selezione di titoli PS3, PS2, PS1 e Vita attraverso il cloud. Il Premium ha un costo di €16,99 al mese che si traduce in €49,99 ogni tre mesi e €119,99 all'anno.

Tuttavia c'è un modo per ottenere questo livello di abbonamento gratis, ma ad una condizione: avere un abbonamento PlayStation Now attivo. Dalle pagine di PlayStation Blog si legge infatti: "Al momento del lancio del nuovo servizio PlayStation Plus, PlayStation Now verrà inglobato nella nuova offerta di PlayStation Plus e non sarà più disponibile come servizio autonomo. Al lancio, i clienti di PlayStation Now verranno trasferiti a PlayStation Plus Premium senza alcun aumento della tariffa di abbonamento in vigore".

Nelle notizie correlate, in una recente intervista Jim Ryan ha spiegato perché all'interno dell'abbonamento non ci saranno esclusive first-party al day one.

