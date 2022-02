PlayStation Plus per PS4 e PS5: l'abbonamento a 3 mesi è in sconto al 50%

PlayStation lancia una nuova offerta per tutti coloro che vogliono sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus. Attualmente, l'abbonamento di 3 mesi può essere acquistato attraverso il sito ufficiale di PlayStation al prezzo di €12,49, anziché a 24,99 euro, il suo prezzo base. Questa offerta tuttavia è dedicata solo a chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento PS Plus.

Ovviamente si tratta di una promozione a tempo in quanto terminerà il 13 febbraio. Con PlayStation Plus sarete in grado di ottenere giochi mensili selezionati con cura inclusi ogni anno, vostri per tutta la durata dell'abbonamento, sconti esclusivi sul PlayStation Store, contenuti aggiuntivi e pacchetti esclusivi per i vostri giochi preferiti e 100 GB su cloud per i dati di gioco.

Ricordiamo inoltre che l'abbonamento continua finché non viene annullato. Potete annullare l'operazione in qualunque momento. Una volta annullata, la prova scadrà alla fine del periodo per il quale avete già pagato. In questo modo, non sarà più addebitato il costo dell'abbonamento; tuttavia, non sarà possibile ricevere un rimborso dei pagamenti già effettuati.

Se l'offerta vi interessa, allora tutto quello che dovete fare è cliccare qui.