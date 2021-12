PlayStation Plus 'regala' Godfall: Challenger Edition? 'Non è una prova, verrà venduta a $15'

Pochi giorni fa è stato annunciato che Godfall: Challenger Edition sarebbe stato uno dei giochi che saranno disponibili per gli utenti PlayStation Plus a dicembre. Tuttavia, questa scelta non è piaciuta molto agli utenti che sottolineano che questo si tratta più di una sorta di prova e non un gioco completo in quanto ha solo contenuti end game e nessuna campagna.

Ora, gli sviluppatori Counterplay, hanno fatto notare che questa versione "non è un test", e corrisponde a una nuova edizione con funzioni limitate a un prezzo ridotto.

Nel caso della Challenger Edition, è stata addirittura annunciata con un'offerta di 15 dollari per l'aggiornamento alla versione principale del gioco. Non solo su PlayStation Plus sarà disponibile questa versione poiché arriverà arriverà gratuitamente su Epic Games Store, tra il 9 e il 16 dicembre.

Vi ricordiamo che Godfall è disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer