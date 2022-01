PlayStation Game Pass in arrivo? Nuovi indizi e teorie per Project Spartacus

Alcuni fan ritengono di aver decifrato il mistero dell'annuncio del servizio Spartacus da parte di PlayStation. L'abbonamento dovrebbe essere una risposta al popolare Game Pass di Microsoft.

La teoria è emersa per la prima volta su Twitter: secondo i sostenitori dell'idea, la società giapponese annuncerà l'abbonamento il prossimo mese. La base di questa conclusione è l'illustrazione che accompagna l'annuncio dei giochi PS Plus in arrivo a febbraio. Come hanno notato gli utenti internet attenti, nei mesi precedenti l'immagine aveva la descrizione "per gli abbonati PlayStation Plus", ma l'ultima versione ha un testo modificato che recita "disponibile questo mese senza costi aggiuntivi".

Gli utenti sostengono che se PS Plus dovesse entrare a far parte del servizio Spartacus - secondo informazioni non ufficiali - un tale cambiamento nel materiale di marketing sembra avere senso. Ricordiamo che questo servizio è stato segnalato dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier a dicembre dello scorso anno.

Sony changed the text on the Playstation Plus promo image for next month.



Interesting. ? pic.twitter.com/8sAN7OoIht — Okami Games (@Okami13_) January 27, 2022

Per ora, però, si tratta solo di una speculazione basata su premesse molto scarse. Se l'annuncio dovesse arrivare davvero a febbraio, tutto dovrebbe essere chiaro a breve.