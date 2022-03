PlayStation Plus e Xbox Game Pass dominanti come Netflix e Spotify? Jim Ryan non la pensa così

Sony Interactive Entertainment ha annunciato il suo nuovo servizio PlayStation Plus che consente ai giocatori di scegliere tra tre opzioni a diverso prezzo. Jim Ryan in un'intervista ha parlato di questo abbonamento, spiegando tra l'altro perché le esclusive PlayStation non saranno disponibili al day one.

Con oltre 25 milioni di abbonati, l'influenza del modello di abbonamento in stile Xbox Game Pass è sicuramente significativa, ma Ryan non è convinto che questi due servizi diventeranno dominanti come Spotify e Netflix.

"L'abbonamento ha sicuramente acquisito importanza nel corso degli ultimi anni", ha affermato. "Il nostro numero di abbonati PlayStation Plus è cresciuto da zero nel 2010 a 48 milioni di oggi. E prevediamo, per i nostri servizi, un'ulteriore crescita del numero di iscritti. Ma il mezzo di gioco è così diverso dalla musica e dall'intrattenimento lineare, che non credo che lo vedremo raggiungere i livelli che vediamo con Spotify e Netflix".

Ryan ha posto più che altro l'accento sui giochi live service. "Alcuni dei giochi live service che stanno riscuotendo molto successo in questi giorni, e non sto limitando questo commento alla console, sono effettivamente servizi in abbonamento in sé stessi", ha dichiarato. "Penso che la tendenza verso i giochi live service continuerà e, se si cerca un modello nella nostra categoria di intrattenimento, che supporti un coinvolgimento duraturo per un lungo periodo di tempo, i giochi di questo tipo si adattano probabilmente a quel conto meglio di un servizio in abbonamento".

Fonte: GamesIndustry