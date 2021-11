PlayStation aggiorna PlayStation Store e la 'lista dei desideri' è sempre più comoda

PlayStation ha aggiornato il PS Store con una funzionalità che avrebbe dovuto essere inclusa durante l'era PS4.

I giocatori ora riceveranno notifiche sugli sconti dei giochi nella loro Wishlist del PS Store.

La società ha inviato un tweet su più account internazionali documentando ciò che l'aggiornamento del PS Store ha da offrire. PlayStation voleva far sapere ai giocatori che ora riceveranno notifiche sugli sconti per i giochi PS5 e PS4 che hanno aggiunto alla loro Wishlist.

Ma Push Square avverte che la nuova funzione di notifica della Wishlist non si attiverà da sola nel momento in cui accendete la console. Ci sono alcuni semplici passaggi da eseguire prima. Innanzitutto, dovrete fare clic sul pulsante Impostazioni situato nell'angolo in alto a destra del menu principale di PS5 e scorrere verso il basso fino a Notifiche. Quindi dovrete scorrere verso il basso fino a quando non troverete Aggiornamenti della lista dei desideri e fare clic sulla scheda per determinare quando dovrebbero apparire le notifiche. Da qui, potete attivarle e decidere se possono apparire durante il gioco, mentre guardi i video o nel mezzo di una trasmissione Twitch.

Stay up-to-date with PS Store offers:

?? Add games to your PS Store Wishlist

?? Enable push notifications for Wishlist Updates on PS App or PS5 console

?? Get notified when it's time to save pic.twitter.com/Qk72XXWF7K — PlayStation (@PlayStation) November 10, 2021

Se la funzione di notifica della lista dei desideri è nuova o è stata sempre presente sulle nostre console PS5 non importa più poiché non tutti l'hanno notata all'inizio. Ciò che conta ora è che PlayStation è riuscita a introdurre la feature su PS Store.

Fonte: Gamepur.