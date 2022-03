PlayStation realizzerà sempre giochi single player, ma i titoli live service sono 'molto interessanti'

Negli ultimi mesi, Sony ha chiarito ampiamente che cercherà di espandere rapidamente la propria presenza nello spazio dei giochi live service, con la società che prevede di rilasciare 10 nuovi giochi GaaS da qui all'inizio del 2026.

L'obiettivo first party di PlayStation, tuttavia, è sempre stato associato in primo luogo e principalmente a giochi basati sulla narrazione per giocatore singolo, in particolare nell'ultima generazione di console e verso quella attuale. Quindi una maggiore enfasi sui giochi live service avrà un costo sul tipo di esperienze su cui PlayStation ha costruito il suo marchio? A quanto pare no.

PlayStation ha acquisito Haven Studios di Jade Raymond, uno studio che sta attualmente lavorando a una nuova IP PS5 live service AAA. Parlando in un'intervista con GamesIndustry, il capo di PlayStation Studios Hermen Hulst ha affermato che mentre i team first party di Sony "continueranno sempre a realizzare" giochi per giocatore singolo, la società vuole anche espandere la propria presenza nello spazio dei giochi live service, che trova "incredibilmente eccitante".

"Ovviamente continueremo sempre a realizzare questi giochi per giocatore singolo basati sulla narrazione come Ghost of Tsushima, The Last of Us e Horizon Forbidden West", ha detto Hulst. "Ma avete notato correttamente che abbiamo investito in giochi di servizio dal vivo, perché è incredibilmente eccitante per noi. Ci permette di costruire mondi più grandi, ci permette di creare connessioni sociali davvero significative tra i giocatori".

"Ne abbiamo parecchi ora in fase di sviluppo o concettualizzazione, quindi sì, stiamo creando capacità internamente" continua Hulst. "Ma proprio per questo motivo, è così eccitante per noi accogliere in famiglia un gruppo di persone che hanno molta esperienza con i giochi live service. È davvero entusiasmante per i nostri servizi centrali e gruppi tecnologici. E che loro lavorino con un outfit di livello mondiale come Haven...è fantastico. Ed è in linea con la strategia di diversificare i tipi di giochi che offriamo ai nostri fan".

Fonte: Wccftech