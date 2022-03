PlayStation sospende le vendite digitali in Russia e interrompe tutte le distribuzioni hardware e software

Dalla scorsa settimana stanno arrivando diversi annunci di aziende di tutte le dimensioni che hanno confermato la sospensione delle vendite di videogiochi in Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Ora Sony ha annunciato le proprie misure riguardo a PlayStation.

Sony ha già preso la decisione di ritirare Gran Turismo 7 dalla vendita in Russia venerdì scorso, ma ora la società ha confermato un'azione più ampia, inclusa la sospensione di tutte le distribuzioni di hardware e software e l'interruzione delle sue operazioni su PlayStation Store in Russia mentre il paese continua l'attacco all'Ucraina.

"Sony Interactive Entertainment si unisce alla comunità globale nel chiedere la pace in Ucraina", ha scritto la società in una nota. "Abbiamo sospeso tutte le distribuzioni di software e hardware, il lancio di Gran Turismo 7 e le operazioni del PlayStation Store in Russia".

Sony ha aggiunto che sosterrà anche gli aiuti umanitari e le vittime dell'azione militare russa con una donazione di 2 milioni di dollari all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e Save the Children.

La mossa di Sony segue misure simili di Microsoft, EA, CD Projekt, Activision Blizzard, Ubisoft e Take-Two.

Fonte: Eurogamer.net.