PlayStation 'Spartacus' potrebbe essere già annunciato oggi con giochi PS3 e Vita per un giornalista

In questo periodo i rumor attorno a Project Spartacus stanno aumentando sempre di più: il servizio 'rivale' di Xbox Game Pass secondo molti insider del settore dovrebbe essere presentato questa settimana (assieme ad altri due annunci di cui non si sa la natura).

Ora a corroborare questi rumor e a gettare ulteriore benzina sul fuoco arriva il giornalista Jordan Miller, il quale attraverso Twitter afferma che Project Spartacus verrà annunciato proprio oggi.

Non solo, ma Miller risponde anche a Jeff Grubb affermando che ci sarà un modo più semplice per giocare a Sly Cooper nelle prossime ore, suggerendo fortemente che il cloud gaming sarebbe una parte integrante di Spartacus. Secondo le ultime indiscrezioni quindi, Spartacus potrebbe consentire agli utenti di giocare a titoli PS3 e Vita.

I bet there will be a very easy way to play these games on modern consoles in about 6/8 hours time — Jordan Middler (@JordanMiddler) March 29, 2022

Spartacus quindi si appresta ad essere svelato una volta per tutte? Non ci resta che attendere oggi pomeriggio per sapere se tutti i rumor e le voci hanno un fondo di verità.

Fonte: DualShockers