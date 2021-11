PlayStation e Champions League nel nuovo spettacolare spot TV con Kratos, Aloy e molti altri!

Sony Interactive Entertainment presenta un nuovo spot TV creativo (noto anche come bumper pubblicitario) che apparirà durante le partite di calcio della UEFA Champions League, con alcuni dei personaggi più iconici dei franchise PlayStation.

La collaborazione tra PlayStation e UEFA continua da oltre 24 anni in tema di esperienze calcistiche, e lo spot TV celebra la passione condivisa che unisce i fan di tutto il mondo tra calcio e videogioco.

Il filmato ritrarrà Kratos e Atreus di God of War guardare minacciosamente i giocatori della squadra avversaria; Ratchet e Clank apparire sul campo da gioco attraverso una spaccatura dimensionale con una barella per soccorrere un giocatore infortunato; Aloy di Horizon Forbidden West unirsi alla squadra, usando la sua concentrazione e la propria esperienza tattica per elaborare una strategia e condurre i giocatori alla vittoria, e Nathan Drake di Uncharted arrampicarsi abilmente sullo stadio per sostenere con orgoglio la sua squadra.

PlayStation e UEFA Champions League hanno recentemente rinnovato la loro partnership per il triennio 2021-24, continuando la lunga relazione iniziata nel 1997. L'accordo include anche i diritti di sponsorizzazione per la Supercoppa UEFA, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League.